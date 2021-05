L'appello del legale della madre di Denise Pipitone: "Il testimone anonimo ci aiuti" (Di sabato 15 maggio 2021) Una lettera anonima inviata al legale della famiglia, l’avvocato Giacomo Frazzitta, contenenti elementi nuovi “che non erano conosciuti mediaticamente e che sono stati in parte riscontrati”. Una “taglia” per coloro che forniranno notizie utili alle indagini, con una somma messa a disposizione non solo da un imprenditore italo americano ma anche da una associazione di volontariato. A 17 anni di distanza dalla scomparsa di Denise Pipitone, la bimba rapita mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, l’impressione è che la vicenda possa essere vicina a una svolta. Ne è convinto anche l’avvocato Frazzitta che mercoledì scorso, nel corso della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, ha chiesto all’anonimo di fare un passo ulteriore: “A questa persona, che ringrazio per il suo senso ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 15 maggio 2021) Una lettera anonima inviata alfamiglia, l’avvocato Giacomo Frazzitta, contenenti elementi nuovi “che non erano conosciuti mediaticamente e che sono stati in parte riscontrati”. Una “taglia” per coloro che forniranno notizie utili alle indagini, con una somma messa a disposizione non solo da un imprenditore italo americano ma anche da una associazione di volontariato. A 17 anni di distanza dalla scomparsa di, la bimba rapita mentre giocava davanti casa a Mazara del Vallo, l’impressione è che la vicenda possa essere vicina a una svolta. Ne è convinto anche l’avvocato Frazzitta che mercoledì scorso, nel corsotrasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”, ha chiesto all’di fare un passo ulteriore: “A questa persona, che ringrazio per il suo senso ...

Advertising

alimamaltayeb : Rivolgo un appello ai popoli del mondo e ai loro leaders, a sostegno del popolo palestinese pacifico e oppresso nel… - RaiNews : #coronavirus #covid19 'Non vaccinate i bambini, date le dosi a Paesi che hanno minori risorse per acquistarli' è l'… - Focolare_org : Margaret Karram: rimettiamo al centro la riconciliazione e la preghiera. Di fronte all’escalation di violenza in Te… - MohamedElhadaba : RT @alimamaltayeb: Rivolgo un appello ai popoli del mondo e ai loro leaders, a sostegno del popolo palestinese pacifico e oppresso nella su… - ibrahim_Khlifa_ : RT @alimamaltayeb: Rivolgo un appello ai popoli del mondo e ai loro leaders, a sostegno del popolo palestinese pacifico e oppresso nella su… -