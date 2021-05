La moda Autunno Inverno 2021 e il Globalismo Integrato (Di sabato 15 maggio 2021) Nonostante da ormai più di un anno siamo lontani dai contatti e dal mondo fisico a causa dell’emergenza coronavirus, il settore della moda sta provando a lanciare dei messaggi per far sì che a poco a poco possiamo recuperare le interazioni con il mondo che ci circonda. L’obiettivo è quello di rilanciare una visione più Leggi su periodicodaily (Di sabato 15 maggio 2021) Nonostante da ormai più di un anno siamo lontani dai contatti e dal mondo fisico a causa dell’emergenza coronavirus, il settore dellasta provando a lanciare dei messaggi per far sì che a poco a poco possiamo recuperare le interazioni con il mondo che ci circonda. L’obiettivo è quello di rilanciare una visione più

Advertising

nerosolari : Moda Estate/autunno 2021 ... - bertolazzil : @AndreaVenanzoni È la nuova collezione video primavera-estate che Casalino ha spedito al tg1. Quella autunno-invern… - FaziEditore : RT @deb_pisano: E su #F c’è la Riebe! #UnaVitaDaRicostruire è il primo capitolo di una trilogia ambientata a Berlino - durante il periodo p… - deb_pisano : E su #F c’è la Riebe! #UnaVitaDaRicostruire è il primo capitolo di una trilogia ambientata a Berlino - durante il p… - jeanjan83 : @Goldleafantony @Drake66010832 @pbecchi Infatti non è motivazione ex autoritate, si chiama buon senso. Ma non è più… -