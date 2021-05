Juve-Inter: decide un rigore contestatissimo di Cuadrado (3-2). Espulsi Bentancur e Brozovic (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium di Torino è terminato 3-2 il derby d’Italia tra Juve e Inter. Nel primo tempo il VAR protagonista al 22?: richiama Calvarese a seguito di una trattenuta di Darmian su Chiellini. L’arbitro concede il calcio di rigore per i bianconeri: Ronaldo dagli undici metri si fa respingere il tiro ma sulla ribattuta ribadisce la palla in rete. Il pari dell’Inter arriva su rigore al 35?: Irrati al VAR richiama Calvarese per un pestone di de Ligt su Lautaro. L’arbitro concede il secondo rigore della partita con Lukaku che spiazza Szczesny e riportato il derby sul risultato di 1-1. Sul finale del primo tempo, al 48? in pieno recupero, Cuadrado trova la rete del vantaggio bianconero con un destro che inganna Handanovic. Nella ripresa, dopo il cambio di Antonio Conte ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 15 maggio 2021) All’Allianz Stadium di Torino è terminato 3-2 il derby d’Italia tra. Nel primo tempo il VAR protagonista al 22?: richiama Calvarese a seguito di una trattenuta di Darmian su Chiellini. L’arbitro concede il calcio diper i bianconeri: Ronaldo dagli undici metri si fa respingere il tiro ma sulla ribattuta ribadisce la palla in rete. Il pari dell’arriva sual 35?: Irrati al VAR richiama Calvarese per un pestone di de Ligt su Lautaro. L’arbitro concede il secondodella partita con Lukaku che spiazza Szczesny e riportato il derby sul risultato di 1-1. Sul finale del primo tempo, al 48? in pieno recupero,trova la rete del vantaggio bianconero con un destro che inganna Handanovic. Nella ripresa, dopo il cambio di Antonio Conte ...

