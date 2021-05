ITALIA SÌ: MARCO LIORNI FESTEGGIA SOPHIA LOREN. IN STUDIO LA NIPOTE ALESSANDRA MUSSOLINI (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo appuntamento, sabato 15 maggio, con ITALIASì!, la trasmissione con “il podio” del pomeriggio di Rai1, in onda alle 16.45, con MARCO LIORNI. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e, grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in collegamento e quello a casa. Nella puntata si aiuterà una ragazza a liberarsi definitivamente da colui che, approfittando della sua fragilità emotiva, l’ha indotta a versare somme consistenti e a fargli regali di un certo valore, del tutto superflui e voluttuari. A pochi giorni dal suo 7° David di Donatello come miglior attrice, si festeggerà SOPHIA LOREN, parlando della sua vita e della sua incredibile forza d’animo, insieme alla ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 15 maggio 2021) Nuovo appuntamento, sabato 15 maggio, conSì!, la trasmissione con “il podio” del pomeriggio di Rai1, in onda alle 16.45, con. Al suo fianco vari personaggi dello spettacolo e della cultura si metteranno in gioco confrontandosi sui temi delle persone comuni e, grazie al loro spirito a volte allegro e a volte brusco, conquisteranno il pubblico in collegamento e quello a casa. Nella puntata si aiuterà una ragazza a liberarsi definitivamente da colui che, approfittando della sua fragilità emotiva, l’ha indotta a versare somme consistenti e a fargli regali di un certo valore, del tutto superflui e voluttuari. A pochi giorni dal suo 7° David di Donatello come miglior attrice, si festeggerà, parlando della sua vita e della sua incredibile forza d’animo, insieme alla ...

