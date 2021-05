Io non mi arrendo: il cast (attori) completo della miniserie tv (Di sabato 15 maggio 2021) Qual è il cast (attori) completo di Io non mi arrendo, la miniserie in onda su Rai 1 in replica oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,55? Nel ruolo del protagonista, Marco Giordano (il poliziotto Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi), Beppe Fiorello. Ma vediamo insieme l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli: Giuseppe Fiorello: isp. Marco Giordano Massimo Popolizio: avvocato Gaetano Russo Elena Tchepeleva: Maria Kaminksi Alessandro Riceci: Rino Mastropalo Salvio Simeoli: Lucio Papa Stefano Alessandroni: Alessio Bonfiglio Mario Sgueglia: Michele Leone Paolo Briguglia: PM Giovanni Cattaneo Maddalena Crippa: vice-questore Giordana ... Leggi su tpi (Di sabato 15 maggio 2021) Qual è ildi Io non mi, lain onda su Rai 1 in replica oggi – 15 maggio 2021 – alle ore 21,55? Nel ruolo del protagonista, Marco Giordano (il poliziotto Roberto Mancini, morto per un linfoma non-Hodgkin che lo ha colpito a seguito delle indagini sul traffico di rifiuti tossici in Campania nella zona che verrà ribattezzata Terra dei fuochi), Beppe Fiorello. Ma vediamo insieme l’elenco deglicon i rispettivi ruoli: Giuseppe Fiorello: isp. Marco Giordano Massimo Popolizio: avvocato Gaetano Russo Elena Tchepeleva: Maria Kaminksi Alessandro Riceci: Rino Mastropalo Salvio Simeoli: Lucio Papa Stefano Alessandroni: Alessio Bonfiglio Mario Sgueglia: Michele Leone Paolo Briguglia: PM Giovanni Cattaneo Maddalena Crippa: vice-questore Giordana ...

