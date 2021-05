Intemperante e interessata moltissimo ai gossip | in effetti una miniserie su di lei ci sta tutta

Leggi su iodonna

(Di sabato 15 maggio 2021) Inarrestabile Bridgerton: dopo l’annuncio del rinnovo per la terza e quarta stagione, la serie Regency di Netflix – di cui sono in corso le riprese del secondo capitolo – riserva nuove sorprese ai fan. In arrivo c’è unabasata sulla giovinezza della Regina Charlotte (Golda Rosheuvel), sovrana di coloree affamata di. Parallelamente, la storia esplorerà anche l’adolescenza della matriarca di casa Bridgerton (Ruth Gemmell) e gli albori del potere della temutissima Lady Danbury (Adjoa Andoh). Il progetto avrà lo stesso showrunner delle prime due stagioni della serie-madre (Jess Brownell, invece, erediterà il titolo per la terza e la quarta). “Bridgerton”: le immagini della ...