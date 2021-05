In bici | camminando | correndo | una maratona per abbracciare Bergamo post Covid

Leggi su bergamonews

(Di sabato 15 maggio 2021) The Bridge for Hope è un’associazione bergamasca, fondata da Serena Panzeri, che ha l’obiettivo di offrire gratuitamente attività integrative a pazienti oncologici, con incontri di yoga, mindfulness, estetica oncologica, terapia della risata e molto altro. Tutti gli anni la loro missione è portata anche tra le strade di Milano per l’annuale“Corri Milano”, ma il gran numero di partecipanti all’iniziativa ha costretto a propendere per una modalità online della gara, perciò l’associazione bergamasca ha deciso di portare ail loro forte messaggio. “Vogliamo ricordare, commemorare tutti i nostri concittadini che alla fine sono tornati a casa. Vogliamo lanciare un messaggio di speranza, silenzioso e discreto come solo noi, abitanti di questa città operosa e testarda, sappiamo essere”, dichiara Serena. “Abbiamo organizzato qualcosa di ...