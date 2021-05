Il Programma Erasmus è più forte anche del Covid (Di sabato 15 maggio 2021) Erasmus+ è il Programma dell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Dal suo inizio nel 1987, il Programma si è notevolmente ampliato, arrivando a coinvolgere oltre 10 milioni di persone in Europa e nel mondo. anche l’Erasmus è stato investito dagli effetti della pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria, economica e psicologica. Flaminio Galli, Direttore dell’Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire, quale è stato l’impatto del Covid-19 sul Programma Erasmus? Il Programma Erasmus ha dimostrato per l’ennesima volta tutta la sua forza e capacità di superare barriere e ostacoli. A marzo 2020, con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, gli studenti ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 15 maggio 2021)+ è ildell’Unione europea nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù e dello sport. Dal suo inizio nel 1987, ilsi è notevolmente ampliato, arrivando a coinvolgere oltre 10 milioni di persone in Europa e nel mondo.l’è stato investito dagli effetti della pandemia e dalla conseguente emergenza sanitaria, economica e psicologica. Flaminio Galli, Direttore dell’Agenzia Nazionale+ Indire, quale è stato l’impatto del-19 sul? Ilha dimostrato per l’ennesima volta tutta la sua forza e capacità di superare barriere e ostacoli. A marzo 2020, con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, gli studenti ...

