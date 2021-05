Formazioni ufficiali Roma Lazio: le scelte degli allenatori (Di sabato 15 maggio 2021) Le Formazioni ufficiali di Roma Lazio match valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Roma-Lazio, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021. Roma (4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All. Fonseca Lazio (3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 15 maggio 2021) Ledimatch valido per la 37ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-3): Fuzato; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Bruno Peres; Cristante, Darboe, Pellegrini; Mkhitaryan, Dzeko, El Shaarawy. All. Fonseca(3-5-2): Reina; Marusic, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Muriqi, Immobile. All. S. Inzaghi L'articolo proviene da Calcio News 24.

