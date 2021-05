Falso medico interveniva in tv come virologo: denunciato. Era un volto noto di Mediaset, Rai e La7 (Di sabato 15 maggio 2021) Effettuava tamponi, prelievi di sangue per il rilevamento del Covid-19, anche per conto di enti pubblici, e spesso ospite in televisione per parlare della pandemia da coronavirus ma non aveva qualsiasi titolo all’esercizio della professione medica. Per questo motivo l’uomo è ora indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centro medico non autorizzato. Negli ultimi mesi l’uomo era stato intervistato in molte trasmissioni Rai, Mediaset e La7 per la sua campagna di screening a tappeto dei comuni lombardi e spesso era stato protagonista di accesi diverbi. Nei confronti dell’imprenditore i carabinieri del Nas hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare che prevede nell’interdizione temporanea dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali. L’imprenditore di Vercelli Andrea Adessi, 53 ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 15 maggio 2021) Effettuava tamponi, prelievi di sangue per il rilevamento del Covid-19, anche per conto di enti pubblici, e spesso ospite in televisione per parlare della pandemia da coronavirus ma non aveva qualsiasi titolo all’esercizio della professione medica. Per questo motivo l’uomo è ora indagato dalla Procura di Torino per esercizio abusivo della professione medica e attivazione di un centronon autorizzato. Negli ultimi mesi l’uomo era stato intervistato in molte trasmissioni Rai,e La7 per la sua campagna di screening a tappeto dei comuni lombardi e spesso era stato protagonista di accesi diverbi. Nei confronti dell’imprenditore i carabinieri del Nas hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare che prevede nell’interdizione temporanea dall’esercizio di attività professionali o imprenditoriali. L’imprenditore di Vercelli Andrea Adessi, 53 ...

Advertising

cfgbnmdfgh : @FabioCard4 @Michelaarancino @waitf0rit__ Falso. Ora mi cita una singola lacuna dimostrata, altrimenti risulterà so… - cfgbnmdfgh : @FabioCard4 @Michelaarancino @waitf0rit__ Ehhh sì scusami intendevo quello il giuramento di ippopotam... no anzi sc… - FLiotta_ : RT @discoradioIT: #Vercelli, falso medico gestiva un centro per i #tamponi e interveniva in tv come virologo: Andrea Adessi, 53 anni, è sta… - bellissima2021 : RT @annamariamoscar: Vercelli, falso medico gestiva un centro per i tamponi e interveniva in tv come virologo: in manette - annamariamoscar : Vercelli, falso medico gestiva un centro per i tamponi e interveniva in tv come virologo: in manette… -

Ultime Notizie dalla rete : Falso medico Martina Rossi, la Corte d'appello: 'Fu un disperato tentativo di sottrarsi alla violenza' ... il professor Nello Balossino (docente d'immagini e visione artificiale) e il medico legale Stefano ...considerato dalla sezione penale "assolutamente privo di credibilità" e "nella quasi totalità falso"...

Caso Cucchi: ITALIA, vuoto a perdere Nel caso Cucchi emergono aspetti estremamente gravi sia a carico del personale medico dell'ospedale ... deve rispondere per i reati di falso e calunnia, per aver omesso dal verbale d'arresto i nomi di ...

Covid: effettuava attività screening, indagato falso medico Agenzia ANSA Dai no vax agli anti vax: un esercito di confraternite per rilanciare le teorie complottistiche sul Covid C'è una cospirazione che sta dilaniando il mondo anti vax e le comunità internet convinte che il Covid sia un complotto ordito dall’élite globalista. Il risultato è uno paradosso strano che potrebbe s ...

Tso al 18enne senza la mascherina: "Colpa della filiera del male" Potrebbero esserci le fake news alla base della vicenda del 18enne di Fano sottoposto al Tso per non aver indossato la mascherina in classe, ma la storia è molto lacunosa ...

... il professor Nello Balossino (docente d'immagini e visione artificiale) e illegale Stefano ...considerato dalla sezione penale "assolutamente privo di credibilità" e "nella quasi totalità"...Nel caso Cucchi emergono aspetti estremamente gravi sia a carico del personaledell'ospedale ... deve rispondere per i reati die calunnia, per aver omesso dal verbale d'arresto i nomi di ...C'è una cospirazione che sta dilaniando il mondo anti vax e le comunità internet convinte che il Covid sia un complotto ordito dall’élite globalista. Il risultato è uno paradosso strano che potrebbe s ...Potrebbero esserci le fake news alla base della vicenda del 18enne di Fano sottoposto al Tso per non aver indossato la mascherina in classe, ma la storia è molto lacunosa ...