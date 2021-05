DIRETTA MotoGP, GP Francia LIVE: programma qualifiche TV8. Ansia per Morbidelli (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.53 Non è stata una buona sessione per Valentino Rossi, addirittura penultimo. Il Dottore però non sembra aver cercato la prestazione sul giro secco. 10.50 Francesco Bagnaia è stato beffato dal meteo, non potendo migliorare il tempo di ieri. Dovrà dunque disputare la pericolosa Q1, che metterà in palio appena 2 pass per la Q2. Il piemontese, sebbene si sia rivelato a suo agio sul bagnato, deve augurarsi che in piova, perché in tal caso sarebbe davvero durissima e la concorrenza aumenterebbe (pensiamo ad esempio allo specialista Danilo Petrucci). 10.46 Brutta notizia per Franco Morbidelli. Il romano, una volta rientrato ai box, ha simulato un cambio moto (qualora sia necessario effettuarlo domani in gara). Tuttavia, nel farlo, è inciampato. Sembra si sia fatto male, perché è stato portato via ... Leggi su oasport (Di sabato 15 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.53 Non è stata una buona sessione per Valentino Rossi, addirittura penultimo. Il Dottore però non sembra aver cercato la prestazione sul giro secco. 10.50 Francesco Bagnaia è stato beffato dal meteo, non potendo migliorare il tempo di ieri. Dovrà dunque disputare la pericolosa Q1, che metterà in palio appena 2 pass per la Q2. Il piemontese, sebbene si sia rivelato a suo agio sul bagnato, deve augurarsi che in piova, perché in tal caso sarebbe davvero durissima e la concorrenza aumenterebbe (pensiamo ad esempio allo specialista Danilo Petrucci). 10.46 Brutta notizia per Franco. Il romano, una volta rientrato ai box, ha simulato un cambio moto (qualora sia necessario effettuarlo domani in gara). Tuttavia, nel farlo, è inciampato. Sembra si sia fatto male, perché è stato portato via ...

Advertising

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Infortunio durante il cambio moto per #FrancoMorbidelli - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #FrenchGP #LeMansGP Infortunio durante il cambio moto per #FrancoMorbidelli - - TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Motogp, Gp Francia 2021 a Le Mans: libere e qualifiche in diretta - qnazionale : Motogp, Gp Francia 2021 a Le Mans: libere e qualifiche in diretta - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Francia in DIRETTA: sussulto di Marc Marquez sotto la pioggia! - #MotoGP #Francia #DIRETTA:… -