Cuadrado tiene in vita la Juve: Inter sconfitta 3-2 tra rigori e polemiche (Di sabato 15 maggio 2021) Tre rigori, due espulsioni, più di un giro al Var di Calvarese e nervi a fior di pelle dentro e fuori dal campo. Un derby d'Italia infuocato regala tre punti di speranza alla Juventus, che resta ancora in corsa per un posto in Champions superando 3-2 l'Inter, venuta a Torino con il coltello tra i denti e lo scudetto sul petto. La doppietta di Cuadrado, autore del gol del momentaneo 2-1 al crepuscolo del primo tempo e del sigillo – dal dischetto – che condanna i nerazzurri, spacca un match non spettacolare ma sempre intenso, soprattutto dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato dai bomber Ronaldo e Lukaku. La Vecchia Signora vince in maniera sporca la seconda partita di fila e resta in corsa, agganciando momentaneamente il Milan e scavalcando il Napoli. Per la Champions, in ogni caso, saranno decisivi gli ultimi ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Tre, due espulsioni, più di un giro al Var di Calvarese e nervi a fior di pelle dentro e fuori dal campo. Un derby d'Italia infuocato regala tre punti di speranza allantus, che resta ancora in corsa per un posto in Champions superando 3-2 l', venuta a Torino con il coltello tra i denti e lo scudetto sul petto. La doppietta di, autore del gol del momentaneo 2-1 al crepuscolo del primo tempo e del sigillo – dal dischetto – che condanna i nerazzurri, spacca un match non spettacolare ma sempre intenso, soprattutto dopo il botta e risposta nel primo tempo firmato dai bomber Ronaldo e Lukaku. La Vecchia Signora vince in maniera sporca la seconda partita di fila e resta in corsa, agganciando momentaneamente il Milan e scavalcando il Napoli. Per la Champions, in ogni caso, saranno decisivi gli ultimi ...

