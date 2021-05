Covid, via libera al test-salivare in Italia. Rivoluzione pericolosa? Le percentuali di sensibilità, grossi dubbi (Di sabato 15 maggio 2021) Altra Rivoluzione nella battaglia al coronavirus: al via infatti i test salivari molecolari per la diagnosi dell'infezione da Sars-Cov-2. Insomma, arrivano i test salivari: lo riferisce il ministero della Salute con una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. La stessa circolare prevede però alcune limitazioni poiché "la sensibilità diminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi" e perché "il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei", riferiscono dal ministero. I test salivari sono da considerarsi una possibilità per rilevare l'infezione nei casi in cui on sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 maggio 2021) Altranella battaglia al coronavirus: al via infatti isalivari molecolari per la diagnosi dell'infezione da Sars-Cov-2. Insomma, arrivano isalivari: lo riferisce il ministero della Salute con una circolare firmata dal direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza. La stessa circolare prevede però alcune limitazioni poiché "ladiminuisce dopo i primi 5 giorni dall'inizio dei sintomi" e perché "il campione di saliva può essere considerato un'opzione per il rilevamento dell'infezione da Sars-CoV-2 qualora non sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei", riferiscono dal ministero. Isalivari sono da considerarsi una possibilità per rilevare l'infezione nei casi in cui on sia possibile ottenere tamponi oro/nasofaringei, ma vanno utilizzati ...

