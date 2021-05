Cosa legano i processi a Salvini al Ddl Zan? (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Matteo Salvini ha incassato un’importante vittoria a Catania. Il giudice delle indagini preliminari Nunzio Sarpietro ha deciso per il non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per aver tenuto, nel 2019, i migranti salvati dalla nave Gregoretti a bordo della medesima nave. A Palermo, circa tre settimane fa, il giudice per le indagini preliminari Lorenzo Iannelli aveva deciso invece il contrario. Rinviando a giudizio il leader della Lega per le medesime accuse ma con un’altra nave coinvolta. Sancita la libertà politica di un ministro Emerge dalla decisione del gip di Catania la collegialità della decisione per quale quegli immigrati non vennero fatti sbarcare. Non fu solo Salvini a decidere unilateralmente il da farsi, ma furono vari ministri e l’allora ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 15 maggio 2021) Roma, 15 mag – Matteoha incassato un’importante vittoria a Catania. Il giudice delle indagini preliminari Nunzio Sarpietro ha deciso per il non luogo a procedere nei confronti dell’ex ministro dell’Interno accusato di sequestro di persona e abuso d’ufficio per aver tenuto, nel 2019, i migranti salvati dalla nave Gregoretti a bordo della medesima nave. A Palermo, circa tre settimane fa, il giudice per le indagini preliminari Lorenzo Iannelli aveva deciso invece il contrario. Rinviando a giudizio il leader della Lega per le medesime accuse ma con un’altra nave coinvolta. Sancita la libertà politica di un ministro Emerge dalla decisione del gip di Catania la collegialità della decisione per quale quegli immigrati non vennero fatti sbarcare. Non fu soloa decidere unilateralmente il da farsi, ma furono vari ministri e l’allora ...

Maurizi98843009 : @armagio @revue Ti ringrazio per il tempo e la risposta puntuale in merito. Ormai sei diventato il mio personale pu… - vaanished : @biasbowie02 si legano al fatto che inizialmente avesse il profilo privato, e con ciò? poi ogni cosa per loro è iro… - Mikys___ : RT @alittle2shawn: @_roadtosaturn 1. In qualsiasi generazione i ragazzi sono arrabbiati contro gli adulti (vogliamo parlare del 68?) 2. Per… - AURYXRIGHTNOW : RT @alittle2shawn: @_roadtosaturn 1. In qualsiasi generazione i ragazzi sono arrabbiati contro gli adulti (vogliamo parlare del 68?) 2. Per… - alittle2shawn : @_roadtosaturn 1. In qualsiasi generazione i ragazzi sono arrabbiati contro gli adulti (vogliamo parlare del 68?) 2… -