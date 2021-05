(Di sabato 15 maggio 2021), aumenta la quota: eccooperazioni saranno necessarie adesso per centrare il super premio Si prosegue a ritmi sfrenati sul fronte super, ovvero il premio da 1.500 euro per i primi 100.000 utenti col maggior numero di. Per la prossima settimana, infatti, saranno centrate di certo le 400 operazioni minime per rientrare nella L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

zazoomblog : Cashback quante transazioni serviranno ora per 1.500€? - #Cashback #quante #transazioni - infoiteconomia : Quante transazioni servono per ottenere il Super Cashback da 1500 euro -

Ultime Notizie dalla rete : Cashback quante

Tutti gli aderenti si sono ritrovati automaticamente iscritti anche al programma Super, ... E che fa moltiplicare, su Facebook e Telegram, le stime e le previsioni sutransazioni ci ...E che fa moltiplicare, su Facebook e Telegram, le stime e le previsioni sutransazioni ci ... E c'è chi se la prende con i fantomatici "furbetti del", cioè persone che sarebbero state ...Consulta la classifica per ottenere il Super Cashback. L'app ti dirà come cambia la tua posizione in classifica per concorrere al Super Cashback di 1.500 euro. Cashback, in arrivo la stretta sul trucc ...Ne è un chiaro esempio un trucco che permette di scalare la classifica del Super cashback comodamente da casa. Lo scorso 8 dicembre è iniziato ufficialmente il programma cashback, con lo scopo di disi ...