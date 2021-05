Calcio in TV: ecco dove vedremo dal 2021 Serie A, B coppe e campionati esteri (Di sabato 15 maggio 2021) Calcio in TV: ecco dove vedremo dal 2021 Serie A, Serie B coppe europee e campionati esteri (Getty Images)Tra pochi mesi partirà la stagione calcistica 2021/22 e sarà un’annata sportiva contraddistinta da moltissimi cambiamenti nel discorso dei diritti tv. Scopriamo insieme dove vedere, da agosto/settembre, Serie A, Serie B, Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e i campionati esteri La Serie A sarà trasmessa interamente su DAZN ( triennio 2021-24). Delle dieci sfide del massimo campionato, tre a giornata saranno visibili anche su Sky. La ... Leggi su ck12 (Di sabato 15 maggio 2021)in TV:dalA,europee e(Getty Images)Tra pochi mesi partirà la stagione calcistica/22 e sarà un’annata sportiva contraddistinta da moltissimi cambiamenti nel discorso dei diritti tv. Scopriamo insiemevedere, da agosto/settembre,A,B, Champions League, Europa League, Conference League, Coppa Italia e iLaA sarà trasmessa interamente su DAZN ( triennio-24). Delle dieci sfide del massimo campionato, tre a giornata saranno visibili anche su Sky. La ...

