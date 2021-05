Bulgari Serpenti: la mostra a via Condotti con special guest Vittoria Puccini (Di sabato 15 maggio 2021) Fino al 13 giugno 2021 gli appassionati di alta gioielleria non potranno fare a meno di fare un salto nella Capitale, nella centralissima via Condotti, per ammirare le creazioni Bulgari Serpenti. La linea è tra le icone più riconoscibili del mondo. La mostra a Roma, ad ingresso libero, è stata inaugurata il 12 maggio alla presenza della bellissima madrina Vittoria Puccini. L’interprete per l’occasione ha indossato una parure Serpenti Viper in oro bianco e diamanti. La famosa attrice italiana aveva indossato recentemente dei gioielli Bulgari anche in occasione della cerimonia di Premiazione dei David 2021, dove era in gara nella categoria Miglior attrice protagonista per il film 18 giorni. Accolta da Boris Barboni, Managing Director Italia e Turchia ... Leggi su velvetmag (Di sabato 15 maggio 2021) Fino al 13 giugno 2021 gli appassionati di alta gioielleria non potranno fare a meno di fare un salto nella Capitale, nella centralissima via, per ammirare le creazioni. La linea è tra le icone più riconoscibili del mondo. Laa Roma, ad ingresso libero, è stata inaugurata il 12 maggio alla presenza della bellissima madrina. L’interprete per l’occasione ha indossato una parureViper in oro bianco e diamanti. La famosa attrice italiana aveva indossato recentemente dei gioiellianche in occasione della cerimonia di Premiazione dei David 2021, dove era in gara nella categoria Miglior attrice protagonista per il film 18 giorni. Accolta da Boris Barboni, Managing Director Italia e Turchia ...

