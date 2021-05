Broch | il presentimento lirico | vero motore di tutte le opere

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 16 maggio 2021) Nel 1935, Hermann, autore di incerto successo e di precarie sostanze, che aveva pubblicato romanzi difficili come I sonnambuli e La grandezza sconosciuta, viene invitato dalla radio austriaca a leggere brani delle poesie appena pubblicate nella raccolta Patmos. Zwölf Lyriker. Rifiuta: per principio è contrario alla lettura di liriche, soprattutto alla radio dove tutti si annoiano a morte, «compreso colui che legge». Propone invece una conferenza dal titolo impegnativo, La letteratura alla fine della cultura, che non verrà mai … Continua L'articolo proviene da il manifesto.