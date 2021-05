Atti persecutori e violazione del divieto di avvicinamento: arrestato un 38enne (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – Nella serata di ieri, militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ed in particolare gli uomini della Stazione CC di Arpaia (BN) hanno tratto in arresto un 38enne, censurato, della provincia di Caserta, poiché ritenuto responsabile dei reati di Atti persecutori e violazione della misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa cui era sottoposto. Nel dettaglio, a seguito di un richiesta giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia CC di Montesarchio (BN), nella quale si richiedeva intervento per un’aggressione subita da una donna in Arpaia (BN), sul posto veniva inviato immediatamente equipaggio del locale Comando Stazione CC, in servizio perlustrativo per il controllo del territorio. Appena ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 15 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiArpaia (Bn) – Nella serata di ieri, militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) ed in particolare gli uomini della Stazione CC di Arpaia (BN) hanno tratto in arresto un, censurato, della provincia di Caserta, poiché ritenuto responsabile dei reati didella misura deldiai luoghi frequentati dalla persona offesa cui era sottoposto. Nel dettaglio, a seguito di un richiesta giunta alla Centrale Operativa del Comando Compagnia CC di Montesarchio (BN), nella quale si richiedeva intervento per un’aggressione subita da una donna in Arpaia (BN), sul posto veniva inviato immediatamente equipaggio del locale Comando Stazione CC, in servizio perlustrativo per il controllo del territorio. Appena ...

