Vaccino Pfizer | lo studio | Seconda dose dopo 12 settimane migliora l' immunità

Advertising

NicolaPorro : L’annuncio di #Pfizer che potrebbe sconvolgere la campagna vaccinale. Ecco i dettagli ?? - RobertoBurioni : FDA ha appena autorizzato il vaccino Pfizer da 12 a 16 anni di età. Speriamo EMA segua a ruota, è fondamentale vacc… - ladyonorato : Il Italia, 100 decessi registrati al 26 marzo. Il 7% di reazioni GRAVI (significa che serve il ricovero) vi pare po… - guidop1967 : RT @Mr_Ozymandias: La giovane tirocinante a cui sono stati fatti erroneamente 4 dosi del vaccino Pfizer-BioNTech avrà bisogno di una dose a… - dorina08076812 : RT @noitre32: SCOMODA VERITÁ Vaccino Pfizer, ecco perché la seconda dose dopo 42 giorni è un salto nel buio -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Pfizer

Ma non bisogna tralasciare il fatto che le agenzie di regolazione del farmaco abbiano approvato ilbasandosi sui test clinici in cui l'intervallo non superava le quattro settimane.Mentre in Italia si discute se sia opportuno prolungare l'intervallo di somministrazione da 3 a 5 settimane per il, dal Regno Unito arriva uno studio destinato a sparigliare le carte in tavola. La ricerca condotta dall'Università di Birmingham in collaborazione con Public Health England ha scoperto ...Gli adolescenti di eta' compresa tra i 12 ei 15 anni ricevono la loro prima dose del vaccino Pfizer in un sito di vaccinazione della Virginia, ...Birmingham, 14 mag. (askanews) - Mentre in Italia si discute se sia opportuno prolungare l'intervallo di somministrazione da 3 a 5 settimane per ...