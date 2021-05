Vaccini AstraZeneca, due terzi delle scorte ferme al Centro-sud (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ribilanciamento delle dosi potrebbe favorire le Regioni del Nord dove il vaccino è somministrato per l’81% rispetto alle disponibilità Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 14 maggio 2021) Il ribilanciamentodosi potrebbe favorire le Regioni del Nord dove il vaccino è somministrato per l’81% rispetto alle disponibilità

Advertising

ladyonorato : Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - fattoquotidiano : Vaccini, il monitoraggio Aifa: “27 segnalazioni di eventi gravi ogni 100mila dosi. In 4 mesi 34 casi di trombosi ra… - gennaromigliore : Sui #Vaccini non possiamo permetterci di alimentare polemiche inutili e soffiare sulla paura delle persone. Il Regn… - GiovannaSandr16 : RT @ladyonorato: Nel Regno Unito, al 5 maggio registrati 1143 morti per i vaccini, la maggior parte con Astrazeneca. - fisco24_info : Vaccini AstraZeneca, due terzi delle scorte ferme al Centro-sud: Il ribilanciamento delle dosi potrebbe favorire le… -