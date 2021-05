Uomini e donne: Aldo rifiuta Gemma Galgani (Di venerdì 14 maggio 2021) Come stanno le cose tra Gemma Galgani e Aldo, cavaliere del Trono Over di Uomini e donne? La dama torinese si è presa l’ennesima batosta perché l’uomo ha deciso di fare mancia indietro e di smettere di corteggiarla. Non vede i presupposti per un futuro, anche se lei dice di aver cambiato idea… Gemma Galgani si prende l’ennesima batosta. La dama torinese di Uomini e donne, che nelle ultime Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di venerdì 14 maggio 2021) Come stanno le cose tra, cavaliere del Trono Over di? La dama torinese si è presa l’ennesima batosta perché l’uomo ha deciso di fare mancia indietro e di smettere di corteggiarla. Non vede i presupposti per un futuro, anche se lei dice di aver cambiato idea…si prende l’ennesima batosta. La dama torinese di, che nelle ultime Articolo completo: dal blog SoloDonna

