Tommaso Zorzi | Elena Santarelli fuori di sè a Il punto Z “Basta scusare …”

(Di venerdì 14 maggio 2021), ovvero la nota showgirl italiana nei giorni scorsi è stata protagonista di una puntata di IlZ. Quest’ultimo come tutti sappiamo, è il programma condotto da, ovvero il neo vincitore del Grande Fratello vip 2021. Quest’ultimo nei giorni scorsi ha intervistato il suo amico ed ex compagno d’avventura Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. Subito dopo, nella puntata successiva ha fatto una chiacchierata molto interessante con, con la quale ha parlato di tante cose tra cui anche l’edizione dell’Isola dei Famosi alla quale lei ha partecipato.ospite a IlZ diè stata così ospite ...

Advertising

QuiMediaset_it : Con la puntata di oggi si conclude la finestra di un mese di lancio televisivo su #Italia1 de #ilpuntozeta condotto… - IsolaDeiFamosi : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di stasera... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - MediasetPlay : Spoilerissimo su #IlPuntoZ di domani... Andrea Zelletta e Natalia Paragoni in studio con Tommaso Zorzi! ?? - latteinpiedi : @OGazzella @ggg79779019 @Mattiabuonocore @tommaso_zorzi Ma se glieli ha fatti prendere i 2 punti di share….su infor… - Meri15247691 : Quando sarà arrivato al pari di bonolis Costanzo ecc.. Si ricorderà di noi? Di quanti #aperitivoconTommy ci ha fatt… -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Il Fatto Quotidiano

aveva giurato di non dire nulla ma, sotto sua stessa ammissione, non ce l'ha fatta e tramite le storie di Instagram ha attaccato Trash Italiano , celebre pagina di meme e video ...Vediamo insieme di capire come mai e da quando il nuovo programma condotto da, ovvero Il Punto Z chiude. Lui è il vincitore dell'ultima edizione del Grande Fratello, e da quando è uscito dalla casa più spiata d'Italia, il suo successo è in continua crescita. Ma ...Belen Rodriguez, dopo le parole di Michele Morrone la showgirl argentina ha reagito a modo suo: ecco cosa è successo.Ilary Blasi presenta il gatto: in casa di Ilary Blasi e Francesco Totti arriva Alfio, il micio “nudo” Ilary Blasi presenta il gatto: Ilary Blasi con un post ha mostrato la new ...