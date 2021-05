Supervivientes, Valeria Marini regala altro trash! Perde la prova e i compagni la accusano: “Ci avevi detto di essere campionessa di apnea!” (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione di Supervivientes – la versione spagnola dell’ Isola dei famosi – c’è senza dubbio la nostra Valeria Marini, la quale dopo la vicinanza con Gianmarco Onestini, continua a far parlare di sé. Questa volta Valeria è finita al centro dell’attenzione per via di una prova che ha affrontato nel corso della diretta del programma, una prova che purtroppo non ha dato i risultati sperati. Così come accade ne L’Isola dei famosi anche a Supervivientes i naufraghi divisi in due gruppi si sono dovuti fronteggiare in una gara d’apnea per vincere la prova ricompensa e a proporsi per la sfida è stata proprio Valeria Marini: Sono bravissima ragazzi, fatela fare a me. In Italia ho battuto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 14 maggio 2021) Tra le protagoniste indiscusse di questa edizione di– la versione spagnola dell’ Isola dei famosi – c’è senza dubbio la nostra, la quale dopo la vicinanza con Gianmarco Onestini, continua a far parlare di sé. Questa voltaè finita al centro dell’attenzione per via di unache ha affrontato nel corso della diretta del programma, unache purtroppo non ha dato i risultati sperati. Così come accade ne L’Isola dei famosi anche ai naufraghi divisi in due gruppi si sono dovuti fronteggiare in una gara d’apnea per vincere laricompensa e a proporsi per la sfida è stata proprio: Sono bravissima ragazzi, fatela fare a me. In Italia ho battuto ...

