Roma, lotta allo spaccio di droga: 34enne sorpreso mentre cedeva cocaina (Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 34 anni, identificato per M.S., è stato notato dagli agenti del II Distretto Fidene Serpentara, a bordo di una Lancia Ypsilon grigia. L'uomo, con fare sospetto, stava invitando il conducente di un furgone Easy Coop a seguirlo. A quel punto gli agenti hanno proceduto al controllo. Il controllo Durante un mirato servizio finalizzato a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, gli agenti insospettiti dal 34enne su Via Achille Vertunni, hanno deciso di seguire i due soggetti a bordo dei due veicoli. Arrivati in via Via Valerico Laccetti, M.S. è sceso dall'auto e una volta avvicinatosi al conducente del furgone gli ha ceduto qualcosa ricevendo in cambio del denaro. Certi che fosse avvenuta una compravendita di stupefacente i due uomini sono stati fermati e trovati in possesso della sostanza e del denaro oggetto di scambio.

