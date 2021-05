Roma, il mistero della donna rinchiusa in una Smart da 4 giorni (Di venerdì 14 maggio 2021) È un mistero quello che avvolge la donna chiusa in una Smart su piazza Buenos Aire s: è ferma lì, nello stesso punto, da martedì mattina. E' arrivata probabilmente all'alba, ha accostato l'auto ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) È unquello che avvolge lachiusa in unasu piazza Buenos Aire s: è ferma lì, nello stesso punto, da martedì mattina. E' arrivata probabilmente all'alba, ha accostato l'auto ...

Advertising

ilriformista : Grillini in caduta libera si aggrappano alla sindaca @virginiaraggi, ma la decadenza di Roma è stata sottolineata d… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Roma, il mistero della donna rinchiusa in una Smart da 4 giorni - leggoit : Roma, il mistero della donna rinchiusa in una Smart da 4 giorni - RosariaVicidom6 : RT @_Giuls5: Svelato il mistero di dove fosse quando è arrivata a Roma?? #prelemi - _Giuls5 : Svelato il mistero di dove fosse quando è arrivata a Roma?? #prelemi -