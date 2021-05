Riforma pensioni 2021, Cgil, Cisl e Uil: aprire subito tavolo per superare legge Fornero (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime novità sulla Riforma delle pensioni arrivano direttamente da Cgil, Cisl e Uil che in un comunicato congiunto diramato nella giornata di ieri hanno nuovamente voluto lanciare un appello al Ministro del Lavoro e della Politiche sociali Andrea Orlando affinché si apra il prima possibile il tavolo di confronto per il superamento della legge Fornero a partire dal 2022. Nel medesimo comunicato le tre confederazioni sindacali hanno ricordato le loro proposte. I dettagli: Riforma pensioni 2021, in cosa differisce la proposta Ddl 857 da quella di Cgil, Cisl e Uil? Nell’articolo di ieri vi avevamo proposto non solo le varie ipotesi di uscita anticipata ora sul piatto, Tridico, ... Leggi su pensionipertutti (Di venerdì 14 maggio 2021) Le ultime novità sulladellearrivano direttamente dae Uil che in un comunicato congiunto diramato nella giornata di ieri hanno nuovamente voluto lanciare un appello al Ministro del Lavoro e della Politiche sociali Andrea Orlando affinché si apra il prima possibile ildi confronto per il superamento dellaa partire dal 2022. Nel medesimo comunicato le tre confederazioni sindacali hanno ricordato le loro proposte. I dettagli:, in cosa differisce la proposta Ddl 857 da quella die Uil? Nell’articolo di ieri vi avevamo proposto non solo le varie ipotesi di uscita anticipata ora sul piatto, Tridico, ...

Advertising

TrendOnline : Nella rubrica Pensioni e Lavoro di oggi, su #trendonline. Parliamo della #riformapensioni, dell'avanzata di… - cgilrimini : RT @collettiva_news: #Pensioni Nel cantiere per la riforma della previdenza pubblica che sta per riaprirsi peseranno le questioni di genere… - CgilVeneto : RT @collettiva_news: #Pensioni #CgilCislUil tornano a sollecitare il ministro del Lavoro @AndreaOrlandosp per l'avvio del confronto sulla r… - Salvo48798269 : @Nino18865453 @EPaglierini Nino ,non puoi scegliere ,ma puoi esprimere la tua identità e vedere chi ci segue . Fina… - SanMarino_RTV : Riforma pensioni, focus di Libera. Forcellini (ISS): oltre 50 milioni di disavanzo nel 2021 -