PROIA | I COLORI DEL CITTADELLA

(Di venerdì 14 maggio 2021) Al “Tombolato”e Brescia hanno aperto i playoff della Serie B 2020-21, 90 minuti di tensione che sono valsi ai veneti il passaggio alle semifinali, dove troveranno il Monza. Era la sera del debutto del VAR in B, anche lì non è mancato un pizzico di incertezza e c’è stato un ritardo di 30? sul fischio d’inizio per problemi tecnici. Poi tutto è stato risolto ed il gol vittoria è arrivato con un bel colpo di testa di Federicosu assist di Rosafio al 40?. Nella ripresa il Brescia ha cercato fortemente il pari per andare almeno ai tempi supplementari, ma i suoi bomber Ayé e Donnarumma non erano in una delle loro giornate migliori. Federico, autore del gol che ha lanciato i suoi in semifinale, è un centrocampista centrale di piede destro, nato a Roma il 4 febbraio del 1996. Può giocare anche come mediano davanti alla ...