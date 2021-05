Post sessista contro Kamala Harris: sospeso per un mese professore della Statale (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano - E' stato sospeso dall'insegnamento per un mese e rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, il docente dell'Università Statale di Milano che aveva Postato sulla ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 14 maggio 2021) Milano - E' statodall'insegnamento per une rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, il docente dell'Universitàdi Milano che avevaato sulla ...

