Pomezia | riparte la N Fortitudo Basket | tutte le novità

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 14 maggio 2021) Ripartono le attività della N.con la ripresa dei campionati categoria Esordienti, Under 13, Under 14 e la Serie C (che parteciperà anche ad un Torneo del Centenario, ndr). «La Società – si legge in una nota – sta programmando anche l’iscrizione alla Serie B mentre rimane vivo l’impegno per garantire lo sport a tutti soprattutto in termini economici in virtù delle quote associative molto basse. A tal proposito il sabato mattina abbiamo lanciato l’iniziativa di svolgere attività gratuita per chi desiderasse partecipare», conclude il testo. su Il Corriere della Città.