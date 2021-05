Pavia | tenta di uccidere compagna incinta dandole fuoco

(Di venerdì 14 maggio 2021) Un uomo di 41 anni, è stato arrestato dai carabinieri a Vellezzo Bellini, in provincia di, per averto dila propria. L’uomo, ubriaco, la scorsa notte ha iniziato a litigare con la donna, una 41enne italiana, al secondo mese di gravidanza. Prima l’ha aggredita e l’ha cosparsa di alcol etilico, poi le ha dato. La donna, che ha riportato ustioni su circa il 50% del corpo, è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano, dove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

