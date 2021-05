Papa Francesco: 'Bene assegno unico per figli' (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Pontefice esprime apprezzamento per l'assegno unico per ogni figlio che nasce. 'Finalmente in Italia - dice intervenendo agli Stati Generali della natalità - si è deciso di trasformare in legge un ... Leggi su leggo (Di venerdì 14 maggio 2021) Il Pontefice esprime apprezzamento per l'per ognio che nasce. 'Finalmente in Italia - dice intervenendo agli Stati Generali della natalità - si è deciso di trasformare in legge un ...

elenabonetti : Da Papa Francesco oggi un incoraggiamento grande a fare ancora e sempre di più perché la ripartenza passi dalle bam… - Pontifex_it : Una società che non accoglie la vita smette di vivere. I figli sono la speranza che fa rinascere un popolo!… - sole24ore : Draghi: l’Italia senza figli è destinata a scomparire. Papa Francesco promuove l’assegno unico… - RitaSelvaggia : RT @CatiaMamone: Papa Francesco riconosce lo Stato Palestinese. ... Per il resto c'è Twitter. #PalestinaLibera - florianademiche : RT @sara_moretto: 'Finalmente si è deciso di trasformare in legge un assegno, definito unico e universale, per ogni figlio che nasce'. Gra… -