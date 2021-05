Ore di apprensione per Silvio Berlusconi, ecco come sta (Di venerdì 14 maggio 2021) MILANO – Sono ore di apprensione per Silvio Berlusconi, ricoverato al San Raffaele di Milano: l’ex premier, infatti, non sta bene secondo quanto riferito dal leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. I due si sono sentiti al telefono: “Ma ne uscirà”, ha precisato Salvini. Anche Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia, ha detto di aver parlato con Berlusconi, che sui social tace da inizio aprile: ha fatto gli auguri di Pasqua ai suoi followers, e poi da quel momento è sceso il silenzio. “Auguri per una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie”, aveva scritto il Cavaliere il 4 aprile, ricoverato da martedì scorso per nuovi accertamenti legati agli strascichi del Covid che lo aveva colpito mesi fa. Tuttavia fonti di Forza Italia, citate dall’Adnkronos, assicurano che le ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 14 maggio 2021) MILANO – Sono ore diper, ricoverato al San Raffaele di Milano: l’ex premier, infatti, non sta bene secondo quanto riferito dal leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Un giorno da pecora’ su Rai Radio 1. I due si sono sentiti al telefono: “Ma ne uscirà”, ha precisato Salvini. Anche Maurizio Gasparri, parlamentare di Forza Italia, ha detto di aver parlato con, che sui social tace da inizio aprile: ha fatto gli auguri di Pasqua ai suoi followers, e poi da quel momento è sceso il silenzio. “Auguri per una serena Pasqua a voi e alle vostre famiglie”, aveva scritto il Cavaliere il 4 aprile, ricoverato da martedì scorso per nuovi accertamenti legati agli strascichi del Covid che lo aveva colpito mesi fa. Tuttavia fonti di Forza Italia, citate dall’Adnkronos, assicurano che le ...

Advertising

Lopinionista : Ore di apprensione per Silvio Berlusconi, ecco come sta - WillyCoyote6 : RT @Fontana3Lorenzo: Quarant’anni fa, due colpi di pistola, in piazza San Pietro, colpirono Giovanni Paolo II. Seguirono ore e giorni di ap… - thewaterflea : RT @Fontana3Lorenzo: Quarant’anni fa, due colpi di pistola, in piazza San Pietro, colpirono Giovanni Paolo II. Seguirono ore e giorni di ap… - VedeleAngela : RT @Fontana3Lorenzo: Quarant’anni fa, due colpi di pistola, in piazza San Pietro, colpirono Giovanni Paolo II. Seguirono ore e giorni di ap… - GHERARDIMAURO1 : RT @Fontana3Lorenzo: Quarant’anni fa, due colpi di pistola, in piazza San Pietro, colpirono Giovanni Paolo II. Seguirono ore e giorni di ap… -