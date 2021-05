Non si ferma al posto di blocco e scompare: aveva la prova del pranzo di nozze (Di venerdì 14 maggio 2021) Riccardo Giuliani è svanito nel nulla da Varese. Il ragazzo si sarebbe dovuto sposare alla fine di maggio. Varese si tinge di giallo. Il 25 aprile da Busto Arsizio è svanito nel nulla un ragazzo di 35 anni, Riccardo Giuliani. Il giovane – riferisce Il Messaggero – si sarebbe dovuto sposare e proprio nel giorno della sua sparizione avrebbe avuto la prova del pranzo di nozze. Ieri è stata rinvenuta la sua automobile – una Tiguan bianca – a chilometri di distanza da casa, a Como. All’interno del veicolo il giubbotto e il portafogli dell’uomo La famiglia ritiene impossibile che Riccardo – che di mestiere fa l’operaio manutentore – si sia allontanato di sua volontà, che sia fuggito facendo perdere le sue tracce. Anche perché il 29 maggio si sarebbe celebrato il suo matrimonio. Per questa ragione il padre, la madre e la ... Leggi su formatonews (Di venerdì 14 maggio 2021) Riccardo Giuliani è svanito nel nulla da Varese. Il ragazzo si sarebbe dovuto sposare alla fine di maggio. Varese si tinge di giallo. Il 25 aprile da Busto Arsizio è svanito nel nulla un ragazzo di 35 anni, Riccardo Giuliani. Il giovane – riferisce Il Messaggero – si sarebbe dovuto sposare e proprio nel giorno della sua sparizione avrebbe avuto ladeldi. Ieri è stata rinvenuta la sua automobile – una Tiguan bianca – a chilometri di distanza da casa, a Como. All’interno del veicolo il giubbotto e il portafogli dell’uomo La famiglia ritiene impossibile che Riccardo – che di mestiere fa l’operaio manutentore – si sia allontanato di sua volontà, che sia fuggito facendo perdere le sue tracce. Anche perché il 29 maggio si sarebbe celebrato il suo matrimonio. Per questa ragione il padre, la madre e la ...

Advertising

albertoangela : #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rin… - Agenzia_Ansa : Truppe di cielo e di terra dell'esercito israeliano stanno attualmente attaccando nella Striscia di Gaza. Lo ha det… - Agenzia_Ansa : Israele attacca Gaza, ma l'esercito precisa: le truppe di terra non sono ancora entrate nella Striscia - LoredaconLory : RT @albertoangela: #Ulisse non si ferma. Stiamo regolarmente montando le ultime due puntate di questa edizione che sono solo state rinviate… - viciocort : RT @asstel_it: Grazie a #AndreaMichelozzi e a tutto il team di @ComunicareDigit per la realizzazione e l'organizzazione di #5GFEDConference… -