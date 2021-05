Non è una guerra alla pari (Di venerdì 14 maggio 2021) La netta superiorità militare di Israele sui gruppi palestinesi della Striscia di Gaza è importante per capire il conflitto in corso, che per questo viene definito "asimmetrico" Leggi su ilpost (Di venerdì 14 maggio 2021) La netta superiorità militare di Israele sui gruppi palestinesi della Striscia di Gaza è importante per capire il conflitto in corso, che per questo viene definito "asimmetrico"

Advertising

virginiaraggi : L’ho detto e lo ribadisco: i fascisti a Roma non sfilano. CasaPound ha annunciato una manifestazione per il prossim… - aldotorchiaro : #Vecchione lascia il Dis, arriva Elisabetta Belloni. Come anticipato da @ilriformista c’era una guerra per I vertic… - albertoangela : Per scrivere L'inferno su Roma ho fatto quello che si fa per arrivare su un altro pianeta. Ho messo insieme una squ… - bars_barbara : @rosadineve Non esiste più il PD ma soprattutto non esistono più i sostenitori del PD di una volta. Che vergogna pe… - fuckvinglife : RT @oscarwildeness: Porca troia la mancanza di empatia che c'è in giro, che se una cosa non tocca il vostro metro quadrato di divano ve ne… -