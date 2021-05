Nave Gregoretti, Salvini non andrà processo: “Il fatto non sussiste” (Di venerdì 14 maggio 2021) Il gup Nunzio Sarpietro ha emesso il decreto di non luogo a procedere nei confronti dell’ex titolare del Viminale. L’accusa era di sequestro di persone per avere trattenuto, a bordo della Nave Gregoretti, al largo di Augusta, 131 migranti, nel luglio del 2019 «Non luogo a procedere». Finisce con l’archiviazione per il senatore leghista Matteo Salvini la vicenda Gregoretti che lo vedeva indagato a Catania per sequestro di persona. Il gup di Catania Nunzio Sarpietro dopo un’ora e mezza di camera di consiglio ha accolto la tesi della difesa e dell’accusa che, entrambe, avevano chiesto il non luogo a procedere per Salvini. Per il giudice, dunque, non si trattò di sequestro di persona il ritardo nel far scendere i migranti dalla Nave della guardia ... Leggi su cityroma (Di venerdì 14 maggio 2021) Il gup Nunzio Sarpietro ha emesso il decreto di non luogo a procedere nei confronti dell’ex titolare del Viminale. L’accusa era di sequestro di persone per avere trattenuto, a bordo della, al largo di Augusta, 131 migranti, nel luglio del 2019 «Non luogo a procedere». Finisce con l’archiviazione per il senatore leghista Matteola vicendache lo vedeva indagato a Catania per sequestro di persona. Il gup di Catania Nunzio Sarpietro dopo un’ora e mezza di camera di consiglio ha accolto la tesi della difesa e dell’accusa che, entrambe, avevano chiesto il non luogo a procedere per. Per il giudice, dunque, non si trattò di sequestro di persona il ritardo nel far scendere i migranti dalladella guardia ...

