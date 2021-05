MotoGP | Valentino Rossi sulla strada giusta dopo i Test di Jerez Il Dottore in netto progresso nel GP di Francia

Leggi su oasport

(Di venerdì 14 maggio 2021) La luce in fondo al tunnel? Vedremo.ha concluso nella top-10 questa prima giornata di provepista di Le Mans (), sede del round del Mondiale 2021 di. Sul circuito transalpino sembra che il “” abbia beneficiato della sessione ditenutasi immediatamentela gara dide la Frontera (Spagna) sempre sul circuito andaluso. La problematica relativa allo sfruttamento delle gomme rimane un tema caldo, ma un accenno di ripresa pare esserci. Certo, festeggiare per un nono posto a 0?922 dalla vetta occupata dalla Ducati Pramac di Johann Zarco non alimenta così tanto l’entusiasmo, ma da un punto serve ripartireun inizio d’annata molto difficile per ...