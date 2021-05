**Libri: editore Cantagalli, 'Feltrinelli rifiuta ordini volume su ddl Zan, è censura?'** (2) (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - "Tuttavia -puntualizzano dalla Cantagalli- la libreria o la catena di librerie non ha diritto di rifiutare un ordine di una persona che è interessata al libro e intenda ivi acquistarlo. Tanto meno la libreria può addurre scuse al cliente che vuole acquistare il libro affermando che Cantagalli non è distribuita da Messaggerie Libri spa o che il libro è fuori catalogo ed è reperibile solo nelle bancarelle dei libri usati". "Accogliendo con piacere le scuse della Catena Librerie Feltrinelli ci preme tuttavia rimarcare il fatto che il comportamento sopra descritto sembra assumere i connotati di una vera e propria censura o 'ostruzionismo commerciale', che certamente non si confà ad un paese democratico come il nostro che all'art. 21 della Costituzione riconosce la libertà di pensiero tramite ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) (Adnkronos) - "Tuttavia -puntualizzano dalla- la libreria o la catena di librerie non ha diritto dire un ordine di una persona che è interessata al libro e intenda ivi acquistarlo. Tanto meno la libreria può addurre scuse al cliente che vuole acquistare il libro affermando chenon è distribuita da Messaggerie Libri spa o che il libro è fuori catalogo ed è reperibile solo nelle bancarelle dei libri usati". "Accogliendo con piacere le scuse della Catena Librerieci preme tuttavia rimarcare il fatto che il comportamento sopra descritto sembra assumere i connotati di una vera e propriao 'ostruzionismo commerciale', che certamente non si confà ad un paese democratico come il nostro che all'art. 21 della Costituzione riconosce la libertà di pensiero tramite ...

