Advertising

leggoit : La ricerca Doxa - Birra Moretti: famiglia e amici ci fanno 'sentire a casa' - doxa_research : ?? La #mobilità dei prossimi anni sarà “multimodale” con una forte vocazione #sharing e #green. È quanto emerge dall… - avespartacus : RT @Automoto_it: La pandemia modifica le abitudini di spostamento: una ricerca Doxa conferma la voglia di una mobilità più a misura d’uomo… - Automoto_it : La pandemia modifica le abitudini di spostamento: una ricerca Doxa conferma la voglia di una mobilità più a misura… - doxa_research : Estate, tempo di vacanze in Italia per risollevare l’economia del Paese e riscoprirne le bellezze: è la scelta dell… -

Ultime Notizie dalla rete : ricerca Doxa

È questo il punto di partenza dellarealizzata da Birra Moretti con la BVAche pone l'accento su cosa significhi per gli italiani ' stare bene' e 'sentirsi a casa '. L'evento è stata l'...Nella per eleggere la alcolica per eccellenza della è la ad avere la meglio sul . Una vittoria del 42% che è il risultato di unacommissionata da Birra Moretti alla Bva. L', presentata oggi, esplora il sentimento del sentirsi a casa, celebrato da libri, canzoni di musica pop, arti visive e social. Con i risultati ...Cosa significa sentirsi a casa? Esistono dei luoghi, che a prescindere da tutto, infondono in ognuno di noi serenità, benessere e calma. È questo il punto di partenza della ...Quali sono le mete preferite per i prossimi mesi? Ce lo dice l’ultima ricerca di Bva Doxa presentata alla Bit di MIlano ...