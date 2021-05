L.elettorale: Bettini, 'ora proporzionale è sistema più consono' (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Sono sempre stato per uno schema maggioritario. Ora, il sistema proporzionale rispetto alla strategia in campo è più consono, evita anche che le forze che non ci riconoscono, come Azione e Italia viva, si trovino una loro casa per esprimere le loro grandi potenzialità e non entrino troppo in un dibattito che per noi crea una difficoltà ulteriore". Lo ha detto Goffredo Bettini alla Direzione del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 maggio 2021) Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Sono sempre stato per uno schema maggioritario. Ora, ilrispetto alla strategia in campo è più, evita anche che le forze che non ci riconoscono, come Azione e Italia viva, si trovino una loro casa per esprimere le loro grandi potenzialità e non entrino troppo in un dibattito che per noi crea una difficoltà ulteriore". Lo ha detto Goffredoalla Direzione del Pd.

