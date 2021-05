Kareem Abdul-Jabbar: nasce un premio in suo onore (Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiamerà Kareem Abdul-Jabbar Social Justin Champion il premio che l’Nba ha deciso di istituire per il giocatore che si è distinto nel corso della sua carriera per i diritti civili e lotta per la giustizia sociale, proprio come lo era stato l’ex leggenda del basket americano. Kareem Abdul-Jabbar Social Justice Award: chi vincerà il premio? Dopo aver chiuso la carriera, l’ex numero 33 si è prodigato in altri campi, dalla scrittura al cinema ricevendo persino una medaglia dall’ex presidente Barack Obama. Ma è soprattutto il suo attivismo per i diritti civili che ha fatto parlare di sé e che non ha lasciato indifferente l’Nba che ha voluto tributare un premio che consisterà in un assegno di 100mila dollari da devolvere ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 14 maggio 2021) Si chiameràSocial Justin Champion ilche l’Nba ha deciso di istituire per il giocatore che si è distinto nel corso della sua carriera per i diritti civili e lotta per la giustizia sociale, proprio come lo era stato l’ex leggenda del basket americano.Social Justice Award: chi vincerà il? Dopo aver chiuso la carriera, l’ex numero 33 si è prodigato in altri campi, dalla scrittura al cinema ricevendo persino una medaglia dall’ex presidente Barack Obama. Ma è soprattutto il suo attivismo per i diritti civili che ha fatto parlare di sé e che non ha lasciato indifferente l’Nba che ha voluto tributare unche consisterà in un assegno di 100mila dollari da devolvere ...

Ultime Notizie dalla rete : Kareem Abdul Gillian Jacobs e Wood Harris nella serie tv sulla storia dei Los Angeles Lakers ... Sally Field ( Brothers & Sisters ) della madre di Buss, Quincy Isaiah di Magic Johnson e Sarah Ramos ( Parenthood ) della fidanzata di Kareem Abdul - Jabbar ( Solomon Hughes ). Jacobs sarà nel ...

Arriva la docuserie sui Los Angeles Lakers Tra i nomi più importanti Magic Johnson , Shaquille O'Neal e Kareem Abdul - Jabbar della NBA Hall of Famers, nonché la famiglia Buss e gli allenatori leggendari Pat Riley e Phil Jackson. La serie ...

La NBA istituisce un premio in onore di Kareem Abdul-Jabbar NbaReligion Le parole di Kareem Abdul-Jabbar dopo l’istituzione del premio L'ex centro gialloviola riconosce gli importanti cambiamenti che stanno avvenendo, soprattutto nelle generazioni più giovani ...

La NBA istituisce un premio in onore di Kareem Abdul-Jabbar Guardando la classifica dei miglior marcatori di sempre della NBA, al primo posto si legge Kareem Abdul-Jabbar. 38.387 sono i punti segnati, in oltre 1500 partite, da uno dei giocatori più forti di se ...

