Israele | iniziato l’attacco a Gaza | raid e truppe di terra La cronaca in diretta

Advertising

HuffPostItalia : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - rubio_chef : Le forze di occupazione illegale sioniste hanno attaccato per primi i fedeli palestinesi in protezione di #AlAqsa e… - messinagiovanni : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza - fr_c0 : Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza Queste merde da oltre 2000 anni stanno sul cazzo a tutti. Possibile… - pborghilivorno : #pianeta Israele ha iniziato l'attacco di terra a Gaza -

Ultime Notizie dalla rete : Israele iniziato

Rispondendo alla domanda sull'intenzione didi entrare nella Striscia di Gaza, il portavoce ... In precedenza l'Idf aveva comunicato via Twitter di averun attacco sia aereo via di ...Negli ultimi giorni sono scoppiati gravi scontri trae le forze armate palestinesi nella Striscia di Gaza. Nella giornata di ieri, giovedì 13 ...israeliana e le forze terrestri hannoad ...Nella notte aerei dell' Esercito israeliano hanno colpito oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia di Gaza . Lo riferisce un comunicato delle Forze armate d'Israele. Contemporaneament ...Israele bombarda la Striscia di Gaza con attacchi via terra e via cielo. Il premier israeliano Netanyahu afferma che andranno avanti ancora per molto ...