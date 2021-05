Israele attacca Gaza con aviazione e mezzi di terra. In 40 minuti colpiti 150 obiettivi

(Di venerdì 14 maggio 2021) Operazionie aria: continua, e si alza il livello del conflitto in Palestina. Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito di, che ha richiamato 9mila riservisti, hanno colpito ...

Bilancio vittime - Sono 119 i morti (31 minori) e più di 600 i feriti nella Striscia di Gaza dall'inizio delle ostilità trae Hamas. Lo riporta il Times of Israel che cita un bollettino ...Ad aggravare il quadro c'è stato anche il lancio dal Libano di razzi diretti versoma finiti in mare. Famiglie palestinesi in fuga dalle loro abitazioni - Reuters La diplomazia, intanto, ...Israele si è risvegliata all'alba con le sirene che risuonano con insistenza a Tel Aviv e dintorni per la raffica di razzi di Hamas diretti verso l'aeroporto. In una ...Per tutta la notte, circa 160 aerei dell'Esercito israeliano hanno colpito oltre 150 "obiettivi sotterranei" nel nord della Striscia di Gaza ...