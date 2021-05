Inter, si festeggia ma Conte cosa fa? Ecco quando dovrebbe avvenire l’incontro con Zhang (Di venerdì 14 maggio 2021) L’Inter si sta godendo la vittoria del campionato e intanto la società prova a far tornare i conti: Ecco la data dell’incontro tra Zhang e Conte L’Inter sta continuando ad allenarsi in un ambiente di festa generale: ieri c’è stata anche una grigliata alla Pinetina. Antonio Conte però ha ribadito che non ha alcuna intenzione di perdere nella sfida con i rivali della Juventus di domani alle 18. Si pensa dunque ancora tanto al presente, ma cosa sarà dei nerazzurri nella prossima stagione? La crisi c’è, ma tutti i giocatori hanno deciso di non rinunciare alle mensalità come richiesto dal presidente Zhang nè ai premi scudetto. Si sa, Conte è uno che tiene ai dettagli e prima di rinnovare vuole che la situazione venga ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) L’si sta godendo la vittoria del campionato e intanto la società prova a far tornare i conti:la data deltraL’sta continuando ad allenarsi in un ambiente di festa generale: ieri c’è stata anche una grigliata alla Pinetina. Antonioperò ha ribadito che non ha alcuna intenzione di perdere nella sfida con i rivali della Juventus di domani alle 18. Si pensa dunque ancora tanto al presente, masarà dei nerazzurri nella prossima stagione? La crisi c’è, ma tutti i giocatori hanno deciso di non rinunciare alle mensalità come richiesto dal presidentenè ai premi scudetto. Si sa,è uno che tiene ai dettagli e prima di rinnovare vuole che la situazione venga ...

