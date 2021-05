In Mass Effect Legendary Edition è possibile ottenere il miglior finale anche giocando solo a Mass Effect 3

(Di venerdì 14 maggio 2021)è ora disponibile per tutti i giocatori e come sappiamo la collezione contiene tutti e tre i capitoli della serie DLC compresi. Tuttavia la trilogia consente di giocaread uno specifico capitolo senza iniziare tutto da capo. Se volete partire da ad esempio3, potete tranquillamente farlo, ricordandovi però che qualunque siano le scelte individuali di Shepard, queste scelte sono influenzatedal numero di risorse di guerra che avrete raccolto nella trilogia. Per bilanciare meglio il gameplay, BioWare ha ottimizzato alcune risorse di guerra, assicurandoche i giocatori possano ancora raggiungere il ...

Legendary Edition è finalmente disponibile a partire da oggi sugli scaffali dei negozi per PC, Xbox One e PlayStation 4 , grazie al quale gli utenti più incalliti del brand possono ...Stai guardando Pubblicità Dopo essere stato annunciato per la prima volta alcuni mesi fa,Legendary Edition arriva finalmente oggi e, per l'occasione, daremo un'occhiata al titolo durante il nostro consueto GR Live. Prenderemo il comando della Normandy e partiremo per un ...L'iconica trilogia sci-fi di BioWare torna in grande stile con Mass Effect Legendary Edition (PS4, 69,99 euro), una raccolta che include appunto i primi tre episodi della serie in una veste ...Un bug manda in crash Mass Effect Legendary Edition su Xbox Series X/S, ecco alcuni trucchi per risolvere il problema.