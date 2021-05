I segreti di Lancet

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 14 maggio 2021) È stata per me una giornata un po’ speciale, quella trascorsa ieri. Sul British Medical Journal, la copertina è occupata dal titolo della storia principale, titolo che suona pressappoco “il curioso sorgere dello Sputnik V”. All’interno si trovano due articoli che evidenziano non solo le carenze degli studi presentati, ma soprattutto il ruolo della rivistanella pubblicazione di tali studi. Il ruolo di questa prestigiosa rivista nella promozione del vaccino Sputnik V viene definito da Chris van Tulleken, professore onorario presso lo University College di Londra, come quello di una “cheerleader”. Allo stesso tempo sulle pagine diè comparsa una lettera, firmata da me e da altri otto ricercatori internazionali, che evidenzia una serie di notevoli anomalie nella pubblicazione dello studio di fase 3 del vaccino in quella rivista, tra cui ...