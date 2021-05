Ha una doppia vita e muore in un grave incidente: l’assicurazione risarcisce moglie e amante (Di venerdì 14 maggio 2021) La doppia vita di un uomo è venuta allo scoperto in seguito alla sua morte in un incidente. L’amante ha richiesto la parte di risarcimento che le spettava e l’assicurazione gliel’ha accordata Aveva una doppia vita e per questo, dopo la sua morte a causa di un grave incidente stradale, l’assicurazione ha risarcito sia la L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di venerdì 14 maggio 2021) Ladi un uomo è venuta allo scoperto in seguito alla sua morte in un. L’ha richiesto la parte di risarcimento che le spettava egliel’ha accordata Aveva unae per questo, dopo la sua morte a causa di unstradale,ha risarcito sia la L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

CandianiStefano : Il silenzio a sinistra riguardo le minacce di morte ricevute da @matteosalvinimi rivela una pericolosa doppia moral… - Olty86 : Pensavo di farmi un weekend fuori last minute, non troppo lontano. Una singola costa praticamente come una doppia,… - AngeloR54671811 : RT @ilmanifesto: ?? DOPPIA PLAYLIST?? Abbiamo chiesto a chi lavora al giornale di raccontarsi con un brano. Ne è nata la playlist 'La redazi… - alessan47586283 : @CalaminiciM Sinceramente investire in un vaccino copia di AZ , rifiutando AZ, con una spesa quasi doppia è da stol… - TV8it : C’è chi ha il mal d’Africa e chi ha il mal di #NameThatTune. Noi abbiamo il secondo, e voi? ?? Per fortuna c’è una… -