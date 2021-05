Gregoretti | Salvini | “Accuse romanzo fantasy imbarazzante”

(Di venerdì 14 maggio 2021) Caso, Matteoè appena arrivato all’aula bunker Bicocca di Catania dove oggi è attesa la decisione dell’udienza preliminare. “Ho letto lema è”, ha commentato il leader della Lega, accompagnato dal suo legale, l’avvocata Giulia Bongiorno. Il Gup Nunzio Sarpietro si ritirerà in camera di consiglio e deciderà se rinviare a giudizio o dichiarare il non luogo a procedere peraccusato di sequestro di persona per avere lasciato sulla nave, nel luglio del 2019, 131 migranti. La Procura nella scorsa udienza ha chiesto il non luogo a procedere. Chiesto anche dalla difesa di. L'articolo

'Mi aspetto giustizia con la G maiuscola'. Lo ha detto Matteo, a Catania per l'udienza preliminare sul caso. Il giudice è in camera di consiglio: dovrà decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio per sequestro di persona per l'allora ...Per il ritardo nello sbarco di migranti dalla nave Open Arms, il Gup di Palermo, Lorenzo Jannelli, il 17 aprile scorso ha rinviato a giudizio, fissando la prima udienza per il prossimo 15 ...CATANIA - Arrivano aggiornamenti in merito al processo di Matteo Salvini a Catania. Il politico è arrivato nell'aula bunker del carcere catanese di ...