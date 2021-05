Gaza | bombe si abbattono nella notte su tutta la città | video

Advertising

rubio_chef : Anche a Gaza il sole sta sorgen.. ah no quelle sono le bombe sui civili sganciate dallo regime teocratico sionista,… - repubblica : ?? E' guerra tra Hamas e Israele: pioggia di razzi su Tel Aviv, bombe su Gaza - mirkofabbri97 : RT @rubio_chef: Anche a Gaza il sole sta sorgen.. ah no quelle sono le bombe sui civili sganciate dallo regime teocratico sionista, illegal… - H4BITTT : i video di Gaza sotto attacco sono aberranti, i bambini che urlano e piangono dentro le loro case, gli scoppi delle… - Che22peace71 : RT @fanpage: Si intensificano giorno dopo giorno i bombardamenti sulla Striscia di Gaza. Ma cos’è questo territorio abitato da palestinesi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Gaza bombe

Israele,, Hamas: la guida. Ecco perché si è riaccesa la rivolta Notte di scontri Altra notte ... Sequestratemolotov e armi da fuoco . Immagini diffuse sui social mostrano una sinagoga data ...brucia ancora, pioggia dinella notte: "Muoiono anche i bambini" /2. Conflitto tra Israele e Hamas, Unicef: "Sono i bambini dia pagare il prezzo più alto: 9 morti e 43 feriti" /3. ...La faida per il controllo delle basi di spaccio non si ferma e nella periferia est si consuma l'ennesimo attentato ...Israele si è risvegliata all'alba con le sirene che risuonano con insistenza a Tel Aviv e dintorni per la raffica di razzi di Hamas diretti verso l'aeroporto. In una ...