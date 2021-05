Gattuso Fiorentina, richiesta di garanzie a Commisso: Vlahovic e non solo (Di venerdì 14 maggio 2021) Gennaro Gattuso sembra il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina: ecco le garanzie richieste a Commisso Gennaro Gattuso sembra il candidato numero uno per la panchina della Fiorentina. Il tecnico ora al Napoli con ogni probabilità lascerà gli azzurri a fine stagione e potrebbe proprio trovare posto sulla panchina del patron Commisso. Secondo Alfredo Pedullà. nel suo punto su Gazzetta.it, Gattuso avrebbe richiesto garanzie e la prima di queste sarebbe la permanenza di Vlahovic. Il tecnico poi vorrebbe l’acquisto di un portiere d’esperienza, sulla falsariga di Ospina, e di un terzino duttile come Hysaj. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 14 maggio 2021) Gennarosembra il candidato numero uno per la panchina della: ecco lerichieste aGennarosembra il candidato numero uno per la panchina della. Il tecnico ora al Napoli con ogni probabilità lascerà gli azzurri a fine stagione e potrebbe proprio trovare posto sulla panchina del patron. Secondo Alfredo Pedullà. nel suo punto su Gazzetta.it,avrebbe richiestoe la prima di queste sarebbe la permanenza di. Il tecnico poi vorrebbe l’acquisto di un portiere d’esperienza, sulla falsariga di Ospina, e di un terzino duttile come Hysaj. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

DiMarzio : #DeZerbi sempre più verso lo #ShakhtarDonetsk. E proseguono i contatti tra #Gattuso e #Fiorentina - infoitsport : Il procuratore storico di Gattuso: “Rino alla Fiorentina? Lo vedrei perfetto, così come in tutte le squadre, anche… - ChrisRoma15 : @Champion45rivo1 @Viglianesi_San @massimozampini @EdoardoMecca1 @katianicotra @federicocasotti @andagn @juventusfc… - MondoNapoli : Valcareggi: 'Spalletti è bravissimo! Gattuso alla Fiorentina, non è fatta' - - ChrisRoma15 : @Viglianesi_San @massimozampini @EdoardoMecca1 @katianicotra @federicocasotti @andagn @juventusfc Gattuso?! a parte… -